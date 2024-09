Corinna Rosskopf und Christoph Freier sichern sich die Tennis-Meisterschaft in Inchenhofen

Über mehrere Wochen hinweg erstreckten sich die Tennis-Einzel-Vereinsmeisterschaften in Leahad. Im Finale um die Meisterkrone gewann bei den Damen Leonie Lohner zunächst gegen Elina Freier mit 6:3 und 6:0 im „kleinen“ Finale und errang den dritten Platz. Im Spiel um Platz eins dominierte Corinna Rosskopf. Sie schlug Theresa Schoder glatt mit 6:1 / 6:1 und holte sich den Meistertitel. Bei den Herren standen sich im Spiel um Platz drei Roland Beck und Toni Schoder gegenüber. Beck, der in der Vorrunde noch gegen Schoder verloren hatte, zeigte diesmal eine konstante Leistung und siegte mit 6:3 / 6:3. Im sehenswerten Endspiel ließ Christoph Freier gegen Richard Frank nichts anbrennen. Mit wuchtigen Aufschlägen und Vorhandwinnern brachte er seinen laufstarken Gegner immer wieder in Bedrängnis, gewann überzeugend in zwei Sätzen mit 6:0 / 6:1 und sicherte sich nach 2020 erneut die Meisterschaft.

