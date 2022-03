Inchenhofen

vor 33 Min.

Das Inchenhofener Rathaus soll barrierefrei werden

Plus Der Marktgemeinderat Inchenhofen ist grundsätzlich dafür, das Rathaus barrierefrei zu gestalten. Es könnte eine gemeinsame Lösung mit dem Pfarrhaus geben.

Von Gerlinde Drexler

Das Rathaus in Inchenhofen soll barrierefrei werden. Das Thema tauchte in den Sitzungen des Marktgemeinderates in den vergangenen Jahren schon öfter auf. In der Sitzung am Dienstag fasste das Gremium jedoch einen Grundsatzbeschluss. Damit will es sich die Möglichkeit offen halten, verschiedene Varianten ausloten zu können. Eine Variante würde der Gemeinderat aber klar bevorzugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen