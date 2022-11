Inchenhofen

vor 2 Min.

Das ist beim Neustart des Leonhardiritts in Inchenhofen geplant

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in Inchenhofen am Sonntag wieder der Leonhardiritt statt.

Plus Nach der Corona-Pause findet am Sonntag in Inchenhofen wieder der Leonhardiritt statt. Was zum Neustart geplant ist und warum es immer schwerer wird, Kutschfahrer zu finden.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Seit 1459 gibt es den Leonhardiritt in Inchenhofen. Daher ist er mutmaßlich der älteste in Bayern. Jedes Jahr findet der Umzug zu Ehren des Heiligen Leonhards an dem Sonntag statt, der dem 6. November am nächsten liegt. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer kommen aus dem gesamten Landkreis und der Region. St. Leonhard gilt als Schutzpatron des Viehs wie auch als Fürsprecher für Gefangene und werdende Mütter. Nach zwei Jahren Corona-Pause kann der Umzug heuer wieder vonstattengehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen