Der Markt Inchenhofen hat eine neue Geschäftsleiterin

Die seit Februar vakante Geschäftsleiterstelle beim Markt Inchenhofen wird zum 1. Oktober neu besetzt. Dann nämlich tritt Irene Reichel (58 Jahre) ihren Dienst in Leahad an. Die 58-Jährige ist die Nachfolgerin von Marc Beinen.

Marc Beinen, Geschäftsleiter und Kämmerer, hatte den Markt Inchenhofen im Februar nach rund sechs Jahren in der Marktgemeinde verlassen, um Geschäftsleiter in Ehekirchen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) zu werden. Seitdem war die Stelle fast ein halbes Jahr vakant. Wie Bürgermeister Toni Schoder berichtet, mussten die Aufgaben bis zur Neubesetzung intern verteilt werden. Auch er selbst musste sich noch mehr mit dem Tagesgeschäft befassen als sonst.

Der Markt Inchenhofen bekommt eine neue Geschäftsleiterin: Irene Reichel übernimmt die Stelle ab Oktober. Darüber freut sich Bürgermeister Toni Schoder. Foto: Hans Schweizer

Die Stelle neu zu besetzen, war nicht ganz einfach, sagt Schoder gegenüber unserer Redaktion. Sie musste mehrmals ausgeschrieben werden. Doch jetzt ist eine neue Geschäftsleiterin gefunden, die im Oktober im Inchenhofener Rathaus arbeitet. „Ich freue mich, dass wir mit Irene Reichel eine sehr erfahrene, kompetente und auch sympathische Geschäftsleiterin bei uns in Leahad begrüßen dürfen“, sagt Toni Schoder.

Über 20 Jahre Erfahrung als Geschäftsleiterin

Irene Reichel, in Schrobenhausen geboren, hat 1988 das Studium an der Bayerischen Beamtenfachhochschule als Diplom-Verwaltungsfachwirtin (FH) abgeschlossen. Danach begann ihre Laufbahn im öffentlichen Dienst beim Landratsamt Dachau. Sie bringt eine über 20-jährige Erfahrung als Geschäftsleiterin aus den Gemeinden Petershausen, Manching und zuletzt Scheyern mit. Vor Kurzem nahm sie bereits als Zuhörerin an einer Gemeinderatssitzung in Inchenhofen teil und freut sich laut Schoder schon auf ihre Aufgabe beim Markt Inchenhofen. (bac)