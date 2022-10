Der TSV Inchenhofen sucht einen neuen Vorsitzenden

Der Verein feiert 2024 sein 100-jähriges Bestehen. Gefeiert wird dann aber mit einem neuen Vorstandsvorsitzenden, denn Robert Müller macht nicht weiter.

Nach über drei Jahren konnte beim TSV Inchenhofen wieder eine Generalversammlung abgehalten werden. Wegen der Pandemie war die Versammlung 2020 und 2021 ausgefallen. Rund 60 Interessierte trafen sich im Vereinslokal. Die eigentlich anstehenden Neuwahlen verschob Vorsitzender Robert Müller auf den 16. November, weil noch nicht für alle Posten im Vorstand Kandidaten gefunden worden waren. Auch der Posten des Vorsitzenden muss neu besetzt werden. Denn Müller will nicht mehr kandidieren. Auch Bürgermeister Toni Schoder gibt seinen Posten als Schriftführer ab.

Finanzielle Situation des TSV Inchenhofen ist trotz Corona-Jahren gut

Der neue Vorstand übernimmt einen Verein, der finanziell, und was die Zahl der Mitglieder angeht, auf soliden Füßen steht. Das kam im Bericht von Schatzmeisterin Marion Wittkopf zum Ausdruck. Sie konnte trotz pandemiebedingter Ausfälle ein wirtschaftliches Plus in den letzten drei Jahren melden, obwohl sich der Vorstand für die Halbierung der Mitgliederbeiträge aufgrund ausgefallener Trainingseinheiten und Spiele entschieden hatte.

Der TSV Inchenhofen sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Robert Müller, ihrem derzeitigen Vorstandsvorsitzenden. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Trotz der schwierigen Lage gab es weiterhin viele Spenden und die meisten Sponsoren zahlten ihre Werbung für die Bande am Sportplatz und die Stadionzeitung weiter, obwohl keine Spiele stattfanden. Auch in diesen fordernden Jahren tätigte der Verein einige Investitionen: der Bau einer Beregnungsanlage am Sportplatz (gespeist vom eigenen Brunnen), eine neue stromsparende LED-Flutlichtanlage und der langersehnte dritte Tennisplatz. Dabei flossen Zuschüsse vom BLSV, vom Bund und von der Gemeinde Inchenhofen.

Eine kurze Zusammenfassung gaben die jeweiligen Abteilungsleiter. Bettina Schieder (Gymnastik) stellte alle Kurse vom Kinder- bis zum Seniorenturnen vor. Max Strobl senior hofft nach coronabedingt schlechten Jahren wieder auf mehr Ski-Fahrten in diesem Winter. Roland Wanka (Volleyball) konnte vom Aufstieg der Damen in die Bezirksliga berichten. Walter Freier (Tennis) war voll des Lobes für die Vereinsführung, die 2019 nach vielen Jahren endlich den dritten Tennisplatz auf den Weg brachte. Dieser ermöglicht erst die Teilnahme am Punktspielbetrieb.

TSV Inchenhofens Damen und Herren im Tennis werden beide 2022 Meister

So spielte zum ersten Mal jeweils ein Damen- und ein Herrenteam im Punktspielbetrieb und beide Mannschaften konnten auf Anhieb Meister in ihrer Klasse werden. Im Moment seien acht Mannschaften im Spielbetrieb und Tennis boome, so Freier. Zum Abschluss erinnerte Uli Hofberger (Fußball) nochmal an die Rückkehr der Fußballer nach 14 Jahren in die Kreisliga und den ersten Aufstieg nach 26 Jahren der Leahader (1996 stieg man in die Bezirksliga auf). Hervorzuheben sei auch das Jugendturnier, das heuer mit 36 Mannschaften nach zwei Jahren Pause wieder durchgeführt worden war.

Am Ende dankte Vorsitzender Robert Müller allen Helferinnen und Helfern wie Trainern, Übungs- und Abteilungsleiterinnen sowie Ausschussmitgliedern. Ohne diese könne kein Verein bestehen, betonte der Vorsitzende. Auch in Zukunft ist viel geplant: Die Terrasse am Sportplatz soll vergrößert und das in die Jahre gekommene Sportheim saniert werden. Außerdem beginnen die Planungen für 2024, wenn der TSV 100 Jahre alt wird. Nicht mehr mit Müller an der Spitze. Ihm fehle nach "Jahrzehnten in verschiedenen Ehrenämtern" der Elan, die nächsten Aufgaben, insbesondere das Vereinsjubiläum, zu meistern, sagte der Vorsitzende.

Somit geht nach neun Jahren eine Ära beim TSV zu Ende, die mit einer schwierigen finanziellen Situation begann. Der "Mul", wie Robert Müller von allen genannt wird, hat den Verein wieder auf ein stabiles Fundament gestellt und etliche bauliche Maßnahmen angeschoben. Sein Nachfolger übernimmt einen Verein ohne Schulden oder großen Investitionsstau. (AZ)