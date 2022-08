Die Gemeinde Inchenhofen will Energie sparen

Plus Ludolf Karletshofer regt Ideensammlung an, damit der Markt Inchenhofen im Winter gewappnet ist. Warum keine Gefahr für die Wasserversorgung besteht.

Eine ganze Reihe von Themen, die gar nicht auf der Tagesordnung standen, beschäftigten den Inchenhofener Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Dabei ging es unter anderem darum, wie die Marktgemeinde Energie sparen kann.