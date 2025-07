Die Kleinsten in Leahad „schnuppern“ Tennisluft

Insgesamt 17 Kinder nahmen heuer am „Schnuppertennis“ in Inchenhofen teil und bekamen an neun Trainingstagen erste Eindrücke von diesem Sport. Ballgewöhnung, Ballgefühl und erste Techniken wie Vorhand/Rückhand standen auf dem Programm, welches fachkundig von Martina Oefele mit ihrem Betreuerteam Corinna Rosskopf, Felix Etzel und Tobias Freier an die jungen Nachwuchscracks vermittelt wurde. Der letzte Trainingstag, an welchem aus verschiedenen Gründen leider nicht alle Kinder teilnehmen konnten, wurde mit viel Spaß, Spielen und gemütlichem Beisammensein bei Eis und gegrillten Würsten gestaltet.

