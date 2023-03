Inchenhofen

vor 17 Min.

Die Planungen für den Dirtpark in Inchenhofen schreiten voran

Der Zugang zum in Inchenhofen geplanten Dirtpark ist über den abgesenkten Bordstein am Geh- und Radweg an der Sainbacher Straße geplant. Auch Parkmöglichkeiten will die Gemeinde vorsehen.

Plus Nach Anregungen von Bund Naturschutz, der Aichacher Polizei und dem Immissionsschutz legt der Gemeinderat die Öffnungszeiten, Zufahrten und Parkplätze fest.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Beim knapp 5000 Quadratmeter großen Dirtpark in Inchenhofen geht es bei den Planungen in großen Schritten voran. In der Sitzung am Dienstag behandelte der Gemeinderat die Stellungnahmen zum Bebauungsplan "Dirtpark am Lochfeld" und der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans. Polizei und Bund Naturschutz hatten jeweils die Parksituation an dem Gelände angesprochen.

