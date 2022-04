Die Wunder-Kapelle im Roßmoos: Hochgemauert in nur einer Nacht

Plus Vor genau 30 Jahren entstand in der Nacht auf den 1. Mai die Protestkapelle gegen eine Mülldeponie nördlich von Inchenhofen. Der "Schwarzbau" setzt ein Zeichen.

Im Wallfahrtsort Inchenhofen leben gottesfürchtige Menschen. Aber auch im weiten Umkreis des imposanten Leahader Kirchturms, ein Wahrzeichen des Wittelsbacher Landes, war vor 30 Jahren überall die Rede vom "Wunder vom Roßmoos". In der Nacht auf den 1. Mai wurde nämlich eine Protestkapelle hochgemauert und ein Zeichen gegen die Planung einer Mülldeponie gesetzt. Das Kirchlein - übrigens ein "Schwarzbau" - steht dort bis heute und beschützt die Heimat.