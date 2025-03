Ein Gerücht, der Biber und eine Querungshilfe waren die Themen, die bei der Bürgerversammlung am Mittwoch in Inchenhofen die rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörer beschäftigten. Es war die letzte von insgesamt drei Versammlungen, die Bürgermeister Toni Schoder abhielt. Zur geplanten Nahwärmeversorgung in der Gemeinde hatte er Neuigkeiten.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Toni Schoder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gerücht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis