Einbruch in die Inchenhofener Grundschule

Eine unbekannte Person bricht in die Grundschule in Inchenhofen ein und entwendet einen kleinen Geldbetrag. Der angerichtete Sachschaden ist weitaus höher.

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist eine bislang unbekannte Person in die Grundschule Inchenhofen eingebrochen, meldet die Polizei. Der Täter oder die Täterin verschaffte sich laut Polizeibericht gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude, durchsuchte dort einige Räume und entwendete letztendlich einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag.

Polizei sucht Zeugen zu Einbruch in Inchenhofen

Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf zirka 3000 Euro belaufen. Die Ermittlungen hat die Polizei in Aichach übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-0 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (bac)