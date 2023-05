Inchenhofen

vor 16 Min.

Feuerwehreinsatz in Asylunterkunft in Inchenhofen

Die Feuerwehr rückte am Samstagvormittag nach Inchenhofen aus. In einer Asylbewerberunterkunft war ein kleines Feuer ausgebrochen.

Artikel anhören Shape

In Inchenhofen kommt es am Samstagvormittag zu einem kleinen Feuer in einer Asylbewerberunterkunft. Die Feuerwehr rückt aus. Die Bewohner können selbst löschen.

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Samstagvormittag in Inchenhofen gegeben. In einer Asylbewerberunterkunft, in der 14 Bewohner gemeldet sind, brach ein kleines Feuer aus. Wie die Aichacher Polizei am Sonntag auf Nachfrage mitteilte, konnten die Bewohner den Brand selbst löschen. Feuer in Asylunterkunft in Inchenhofen endet glimpflich Verletzt wurde niemand. An dem Gebäude entstand kein Schaden. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit nicht bekannt. Es werde versucht, das im Lauf der nächsten Tage zu ermitteln, so die Polizei. (nsi)

Themen folgen