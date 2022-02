Glasfaser für 400 Haushalte in Inchenhofen: Gemeinderat ändert Beschluss

Plus Im Gemeindegebiet von Inchenhofen sollen rund 400 Haushalte einen Glasfaseranschluss erhalten. Nun hat der Gemeinderat die Kriterien geändert.

Rund 400 Haushalte sollen einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet bekommen. Das hatte der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung im Oktober vergangenen Jahres beschlossen. Nach internen Diskussionen und Gesprächen mit dem Fachberater der Breitbandberatung Bayern änderte das Gremium nun jedoch den Beschluss.