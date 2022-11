In Inchenhofen gibt es wieder einen Rathausadventskalender

Ab 1. Dezember wird am Inchenhofener Rathaus täglich ein Fenster mehr beleuchtet. Die Grundschulklassen haben je ein Bild gestaltet. An zwei Sonntagen wird gefeiert.

Der 1. Dezember naht, und alle kleinen und auch so manche großen Kinder freuen sich darauf, jeden Tag ihren Adventskalender zu öffnen. Auch am Inchenhofener Rathaus wird an jedem Abend im Dezember täglich ein Fenster mehr beleuchtet sein. Dann sind die von Kindern und Erwachsenen aus dem Ort gestalteten Adventsmotive zu sehen.

Heuer sind wieder neue Motive darunter. Im Oktober hatten die sechs Grundschulklassen sie fleißig gemalt. Vom individuellen Entwurf bis hin zu den dann kombinierten Figuren brachten alle ihre Ideen ein. Eifrig waren alle beim Ausmalen mit Glasfarben bei der Sache. Jede Klasse gestaltete ein eigenes neues Fensterbild. Beleuchtet werden die Bilder in diesem Jahr von 16.30 bis 21 Uhr.

In einer Kiste finden sich Angebote zum Zeitvertreib in Inchenhofen

Wie in den vergangenen beiden Jahren finden alle Interessierten in einer abschließbaren Kiste am Brunnen zwischen Kirche und Rathaus jeden Tag kleine Geschichten, Gedichte, Anekdoten und Rezepte zu den Bildern. Darunter sind ebenfalls einige neue. Dieses Angebot können vor allem Familien mit ihren Kindern nutzen, um die Wartezeit in der Vorweihnachtszeit mit Spaziergängen zum Adventskalender in der Marktmitte zu verkürzen. Aber auch alle anderen Menschen im Ort können sich daran erfreuen. Wer schnell ist, kann sich sogar einen der gedruckten Zettel vom Adventskalender mitnehmen.

Die Inchenhofener Grundschulklassen haben jeweils ein eigenes neues Fensterbild für den Rathausadventskalender gestaltet. Foto: Claudia Mokosch

Am dritten und vierten Adventwochenende gibt es jeweils am Sonntag ab 17 Uhr kleine Feiern am Platz vor den Fenstern. Alle Inchenhofener und Inchenhofenerinnen sind dabei willkommen. Am Sonntag, 11. Dezember, übernimmt der Förderverein die Bewirtung und wird von den Kirchenmäusen musikalisch unterstützt.

Am dritten und vierten Adventssonntag wird am Rathaus gefeiert

Am Sonntag darauf, also am 18. Dezember, findet zunächst ab 16 Uhr in der Kirche St. Leonhard das Weihnachtskonzert des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen statt. Dabei spielt das eigene Orchester neben Gastspielern unter der Dirigentin Xurigaowa Boerzhijin und stimmt auf die Weihnachtszeit ein. Im Anschluss daran ist ab circa 17 Uhr ein geselliges Zusammensein am Rathaus-Adventskalender geplant. Der Musikverein bewirtet dort mit Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurstsemmeln. Bürgermeister Toni Schoder und das Adventskalender-Team freuen sich auf viele Besucherinnen und Spaziergänger, die das Angebot annehmen.

