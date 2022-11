Inchenhofen

vor 17 Min.

In Inchenhofen muss "der kleine Finger Gottes" dringend saniert werden

Plus Der Turm der Inchenhofener Wallfahrtskirche St. Leonhard ist sanierungsbedürftig. Ein Fachbüro schätzt die Kosten auf eine Million Euro. Wer sie übernehmen soll.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Der Kirchturm der Wallfahrtskirche in Inchenhofen ist dringend sanierungsbedürftig. Einer Kostenschätzung zufolge sollen die Arbeiten eine Million Euro kosten. Die Diözese Augsburg sagte zu, 60 Prozent zu übernehmen. Allerdings nur, wenn die Pfarrei einen Finanzierungsplan für die restlichen 40 Prozent vorlegen kann. Über den Vorschlag der Kirchenstiftung, dass sich Pfarrei und Gemeinde die Restkosten teilen, diskutierte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen