Inchenhofen

vor 33 Min.

In Inchenhofen steht im nächsten Jahr die Kanalsanierung an

Plus In Inchenhofen müssen Kanäle saniert werden. Der Bürgermeister geht von Kosten von fünf Millionen Euro aus.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Eine etwa fünf Millionen teure Kanalsanierung steht in der Gemeinde Inchenhofen an. Das ist das Ergebnis einer Videobefahrung. Finanziell trifft das die Kommune aber erst in den kommenden vier Jahren. Kämmerer Marc Beinen plante den Beginn der Sanierungsmaßnahmen erst ab 2024 im Haushalt ein. Von den rund zwei Millionen Euro, die die Gemeinde heuer investiert, geht das meiste Geld in Baumaßnahmen und Grunderwerb. Der Gemeinderat stimmte dem Haushalt in seiner Sitzung am Dienstag zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen