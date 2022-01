Inchenhofen

Darf ein Landwirt in Inchenhofen eine Kompostieranlage für Grüngut bauen?

Plus Der Gemeinderat Inchenhofen will abwarten, ob die Kompostieranlage für 3500 Tonnen Grünabfälle als privilegiert eingestuft wird. Erst dann soll entschieden werden.

Von Gerlinde Drexler

Ein Landwirt in Oberbachern (Gemeinde Inchenhofen) möchte auf einen biologisch wirtschaftlichen Betrieb umstellen. Dazu will er eine landwirtschaftliche Kompostieranlage für Grüngut bauen. In seiner Sitzung am Dienstag behandelte der Gemeinderat Inchenhofen den Antrag auf Vorbescheid. Vor allem von der Antwort auf eine Frage machte das Gremium seine Entscheidung abhängig.

