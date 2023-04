Inchenhofen erarbeitet einen Kriterienkatalog für Photovoltaikanlagen

Plus Der Katalog sieht vor, dass höchstens 90 Hektar der Gemeindefläche mit Freiflächenanlagen bebaut werden dürfen. Die Gemeinde behält sich jedoch Einzelentscheidungen vor.

Als eine der ersten Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg hat Inchenhofen einen Kriterienkatalog zum Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Außenbereich erstellt. Über die Kriterien hatte der Gemeinderat lange und ausführlich hinter verschlossenen Türen beraten. In der Sitzung am Dienstag stellte er den Entwurf des Katalogs vor.

Anfragen zum Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage landen immer wieder auf dem Tisch von Bürgermeister Toni Schoder. Ihm ist klar: „Sie können zur Gewinnung erneuerbarer Energien einen erheblichen Beitrag leisten.“ Die Gemeinde habe es sich aber zum Ziel gesetzt, abzuwägen, ob und unter welchen Voraussetzungen das verträglich mit dem Landschaftsbild und weiteren Belangen erfolgen kann.