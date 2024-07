Inchenhofen feiert ein gemütliches Marktfest

Es gibt sie doch noch, die lauen Sommernächte, die ideal zu gemütlichen Festabenden wie am Samstag beim Marktfest in Inchenhofen passen. Angenehme Temperaturen, ein niederschlagsfreier Abend und ein interessantes kulinarisches Angebot lockten die Bürgerinnen und Bürger des Marktes ab 18 Uhr zum Marktplatz und in die St.-Leonhard-Straße, sodass sich im Laufe des Abends die zahlreich aufgestellten Bänke und Tische fast vollständig füllten.

Viele Gäste aber suchten erst gar keinen Sitzplatz, sondern fanden sich vor den Getränkeständen oder an der Marktplatzkreuzung zu ständig wechselnden Gruppen zusammen. Auf dem Weg zum „kalten Leo“ beim Pfarrgemeinderat, zum Hugo beim Frauenbund, zum Rahmfleck beim Musikverein oder zur Rollbraten-Semmel beim TSV traf man stets bekannte Gesichter, sodass sich viele Gelegenheiten zum Austausch von Neuigkeiten ergaben.

Icon Vergrößern Marktfest und Margarethenmarkt waren am Sonntag gut besucht. Foto: Claudia Mokosch Icon Schließen Schließen Marktfest und Margarethenmarkt waren am Sonntag gut besucht. Foto: Claudia Mokosch

Als um 19.30 Uhr die „Fliesendisch Musi“ aus dem Dachauer Hinterland mit bayerischer Unterhaltungsmusik einsetzte, ließ die ausgelassene Stimmung zunächst noch auf sich warten. Denn die meisten Gäste waren da noch eher mit Ratschen und Essen beschäftigt. Etwas mehr Schwung in die Bude brachten zu späterer Stunde die „Rose Valley Rock’n Rollers“, eine Inchenhofener Band, bei der dann ein Teil des Publikums auch näher Richtung Bühne wanderte, um aktiver dabei sein zu können. Rund um die Sparkasse sorgten Ballonkünstler, Bastelstationen, Kinderschminken und ein Kettenkarussell für die Unterhaltung der jüngeren Besucher des Festes, das gut besucht war.

Beim Margarethenmarkt ist Mittags der Marktplatz wieder voll

Eine gute Abrundung des Feierwochenendes war der traditionelle Margarethenmarkt am Sonntag. Nach dem Gottesdienst am Morgen traf man die ersten Besucher des Jahrmarktes auf der Jagd nach Schnäppchen und neuen Produkten. Kopfbedeckungen, Tischdecken oder Spielwaren wurden neben Holz-Deko, Körben und Lederwaren angeboten. Daneben wurden Produktneuheiten beworben oder Kleidung verkauft. Auch ein Messer- und Scherenschleifer war vertreten. Vor allem die Jüngeren bedauerten jedoch das Fehlen eines Süßigkeitenstandes. Dafür gab es aber bei der Gymnastikabteilung des TSV ein reichhaltiges Kuchen- und Tortenangebot und Eis an mehreren Ständen, wenn es nach dem Mittagstisch mit Rollbraten oder Schnitzel noch ein Nachtisch sein sollte.

Icon Vergrößern Die „Rose Valley Rock’n Rollers“ aus Inchenhofen überraschten mit ihrem Auftritt. Foto: Claudia Mokosch Icon Schließen Schließen Die „Rose Valley Rock’n Rollers“ aus Inchenhofen überraschten mit ihrem Auftritt. Foto: Claudia Mokosch

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die gute Gelegenheit, nicht selbst kochen zu müssen, sodass sich vor allem zur Mittagszeit der Marktplatz wieder schnell füllte. Für die stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgte dabei nun der Musikverein Hollenbach-Inchenhofen unter der Leitung des neuen Dirigenten Christian Wiener, der sich erst seit etwas mehr als einem Monat dem Musikverein angeschlossen hat. Auf dem Nachhauseweg kamen viele noch am Ende des Marktes an der Ausstellung der Oldtimer-Bulldogs vorbei, auf denen jeder Probesitzen konnte. Dieses Angebot nutzte so mancher Nachwuchslandwirt im Kindergartenalter nur zu gerne.

Icon Galerie 15 Bilder Beim Marktfest und Margarethenmarkt kommen die Menschen zusammen