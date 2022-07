Inchenhofen feiert zwei Tage lang sein Marktfest

Plus Beim Marktfest in Inchenhofen sorgen zwei Leahada Musikgruppen für Stimmung. Die kann auch ein Stromausfall auf der Bühne nicht trüben.

Nach vier Jahren Pause hatten viele Inchenhofener und Inchenhofenerinnen wieder richtig Lust zu feiern. Bereits kurz nach der Eröffnung waren am Samstagabend fast alle Plätze auf dem Marktplatz belegt. Aber auch die Geschichtsinteressierten, die davor der Kirchturmführung von Rainer Roos beigewohnt hatten, fanden noch einen Platz.