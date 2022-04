Inchenhofen

vor 16 Min.

Inchenhofen gibt viel Geld für neue Grundstücke aus

Im Baugebiet Mozartstraße in Inchenhofen sind schon alle Bauplätze verkauft. Da die Nachfrage groß ist, aber kaum neue Bauplätze da sind, will die Gemeinde Abhilfe schaffen.

Plus Die Gemeinde will mit den Plätzen neues Bauland schaffen. Auch zwei Photovoltaikanlagen sind im Etat eingeplant. Für die Jugend entsteht ein Dirtpark.

Von Gerlinde Drexler

Große Investitionen plant die Gemeinde Inchenhofen in diesem Jahr nicht. Trotzdem sind es rund zwei Millionen Euro, die sie für verschiedene Maßnahmen vorgesehen hat. Vor allem in den Kauf von Grundstücken für ein Neubaugebiet steckt Inchenhofen viel Geld. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Dienstag den Haushaltsplan ohne große Diskussionen. Das hatte einen Grund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen