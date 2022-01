Inchenhofen hat viele Anfragen nach Bauplätzen - aber keine Grundstücke

Plus In Inchenhofen gibt es eine lange Warteliste für Bauplätze, aber keinen Baugrund. Jetzt plant die Gemeinde neue Flächen für Häuslebauer - und vergibt Zuschüsse.

Viele Anfragen nach Bauplätzen, aber keinen Baugrund. So lässt sich die aktuelle Situation in Sachen Bauland im Markt Inchenhofen auf den Punkt bringen. Das letzte Baugebiet, das die Gemeinde ausgewiesen hat, war vor etwa sechs Jahren "Östlich der Mozartstraße" mit rund 30 Bauplätzen. Die sind zwar noch nicht alle bebaut, sie waren aber schnell verkauft. Bürgermeister Anton Schoder hat seine Fühler schon nach neuem Bauland ausgestreckt. Ihm ist aber wichtig, dass die Gemeinde ihren Charakter behält.