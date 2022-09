Inchenhofen

vor 32 Min.

Inchenhofen investiert rund eine Million Euro in Bauvorhaben der Magnusgruppe

Plus 70 Prozent der Kosten finanziert die Marktgemeinde Inchenhofen über Beiträge der Bürger vor. Der Gemeinderat beschließt nun die erforderliche Satzung dafür.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Die rund 7,5 Millionen Euro, die der Aichacher Wasserzweckverband Magnusgruppe in die Erneuerung seiner Anlage investiert, wirken sich auch auf Inchenhofen aus. Die Gemeinde bezieht rund ein Fünftel ihres Wassers von dort und beteiligt sich in dieser Höhe auch an den Investitionen. Damit die Kosten auf die Inchenhofener umgelegt werden können, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag eine Vorauszahlungs-Beitragssatzung. Sie ist allerdings nur vorläufig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen