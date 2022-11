Inchenhofen

Inchenhofen stellt seine Straßenbeleuchtung auf LED um

Der Markt Inchenhofen will seine Straßenbeleuchtung auf LED umrüsten.

Plus Der Markt Inchenhofen stellt seine Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten um. Der Gemeinderat ist für eine schnelle Lösung. Dafür verzichtet er sogar auf Zuschüsse.

Ein Großteil der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Inchenhofen ist noch nicht mit der LED-Technik ausgerüstet. Eine Umstellung würde laut Bayernwerk rund 145.000 Euro kosten, teilte Bürgermeister Toni Schoder am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates mit. Dem stünde eine Stromersparnis von rund 43.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr gegenüber.

