Inchenhofen verschiebt das nächste Historische Marktfest

Plus Alle fünf Jahre findet in Inchenhofen ein Historisches Marktfest statt. 2020 fiel es wegen der Pandemie aus. Nun steht fest, wann es das nächste Mal gefeiert wird.

Die Marktgemeinde Inchenhofen verschiebt ihr nächstes Historisches Marktfest. Das bestätigte Bürgermeister Toni Schoder auf Nachfrage der Redaktion. Der Grund liegt vor allem im Rhythmus des dreitägigen Festes.