Inchenhofen zahlt auf das Konto für Ökoflächen ein

Knapp 38.000 Euro muss die Gemeinde Inchenhofen in die Hand nehmen, um die nötige Ausgleichsfläche für die Erweiterung des Gewerbegebietes Inchenhofen-Nord umzusetzen. In der Sitzung am Donnerstag beauftragte der Gemeinderat das Landschaftsarchitekturbüro Brugger mit der Umsetzung. Es ging dabei auch um das neue Baugebiet „Westlich der Hagenaustraße“, wie Bürgermeister Toni Schoder auf Nachfrage der Redaktion mitteilte.

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes wird eine Ausgleichsfläche von 2530 Quadratmetern nötig. Rund 3000 Quadratmeter werden für das neue Baugebiet an der Hagenaustraße gebraucht. Den neuen Bebauungsplan „Westlich der Hagenaustraße“ hatte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung im vergangenen Jahr beschlossen. Etwa 35 Bauplätze sollen auf der Wohnbaufläche entstehen, die vor allem für Einzelhäuser, aber auch für Doppel- und Mehrfamilienhäuser vorgesehen sind.

Inchenhofen nimmt nicht mehr an Bündelausschreibung für Strom teil

Die insgesamt rund 5530 Quadratmeter große Ausgleichsfläche soll auf einem Grundstück bei Oberbachern verwirklicht werden. Für die restliche Fläche des Grundstücks, etwa 2500 Quadratmeter, könnte eine Ökokontoausgleichsfläche angelegt werden, hatte Architekt Hans Brugger dem Gemeinderat vorgeschlagen. Das Konto werde mit drei Prozent pro Jahr verzinst. Das Gremium griff den Vorschlag auf und beauftragte Brugger für rund 38.000 Euro mit der Umsetzung von Ausgleichs- und Ökokontofläche.

Stromausschreibung In nicht-öffentlicher Sitzung beschloss der Gemeinderat, die Ausschreibung für die kommunale Strombeschaffung für die Jahre 2026 bis 2028 an die Regensburger Firma Re-sult AG zu vergeben. Der Markt nimmt nicht mehr an der vom Bayerischen Gemeindetag organisierten Bündelausschreibung teil.

Geringer Abstand Der Neubau eines Einfamilienhauses an der Brunnenstraße hat nur vier statt der geforderten fünf Meter Abstand zum Nachbarhaus. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag zu, weil die Außenwand im Norden als Brandwand ausgeführt wird und keine Beeinträchtigungen hinsichtlich des Wohnfriedens zu erwarten seien.