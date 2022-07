Inchenhofen

17:43 Uhr

Inchenhofener diskutieren lebhaft beim 5G-Infoabend der Gemeinde

Plus In Inchenhofen soll ein Mobilfunkmast an der Hopfengartenstraße aufgerüstet werden. Das sorgt für Verunsicherung und eine lebhafte Debatte beim Infoabend der Gemeinde.

Von Gerlinde Drexler

Der Mobilfunkmast an der Hopfengartenstraße in Inchenhofen soll mit einer 5G-Sendeanlage aufgerüstet werden. Das sorgt bei einigen Bürgerinnen und Bürgern für Verunsicherung. Eine Bürgerinitiative hatte deshalb vor rund vier Wochen einen Infoabend mit dem Physiker Klaus Buchner organisiert. Beim Informationsabend der Gemeinde referierten am Dienstag Fachleute über Mobilfunk und Gesundheit sowie dazu, was unter 5G-Technologie zu verstehen ist. Knapp 20 Interessierte diskutierten teils lebhaft mit den Referenten.

