Inchenhofener Kinder spenden für Weihnachten im Schuhkarton

An der Grundschule Inchenhofen hat die neue Arbeitsgemeinschaft Theater zum ersten Mal eine ganz besondere Martinsfeier veranstaltet. Das nahmen sich die Schüler bei der Aktion Weihnachten im Schuhkarton zum Vorbild. Eine beachtliche Zahl von Kindern stapelte liebevoll gepackte Weihnachtspäckchen auf einem dafür bereitgestellten Tisch, um Kindern, die weniger haben, einen Wunsch zu erfüllen. Die bunten Schuhkartons, gefüllt mit Spielsachen, Süßigkeiten, Farbstiften, Kuscheltieren und vielem mehr treten in den nächsten Tagen auf dem Lastwagenkonvoi des Hilfswerks Hoffnung ihre Reise nach Rumänien an und werden dort von ehrenamtlichen, mitreisenden Helfern direkt an Schulkinder verteilt. Mit großem Engagement setzt sich der Inchenhofener Andreas Schöllhorn seit vielen Jahren persönlich dafür ein. Für die meisten Kinder ist das gespendete Päckchen das einzige Geschenk, das sie an Weihnachten bekommen.

