Inchenhofen

12:30 Uhr

Karl Metzger wird Altbürgermeister und Ehrenbürger von Inchenhofen

Plus Der Gemeinderat würdigt das jahrelange ehrenamtliche Engagement des früheren Bürgermeisters. Aber es stehen nicht alle Gremiumsmitglieder hinter der Entscheidung.

Von Gerlinde Drexler

24 Jahre lang war Karl Metzger Bürgermeister in der Marktgemeinde Inchenhofen. Für sein überdurchschnittliches Engagement in dieser Zeit soll er Ehrenbürger der Gemeinde werden und die Ehrenbezeichnung Altbürgermeister tragen dürfen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Hinter der Entscheidung standen jedoch nicht alle Mitglieder des Gremiums.

