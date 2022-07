Karussell, Musik und Jahrmarkt: Inchenhofen feiert wieder Marktfest

Am Wochenende feiert die Marktgemeinde Inchenhofen erstmals seit 2018 wieder ihr Marktfest. Was am Samstag und Sonntag alles geboten ist.

Das letzte Marktfest in Inchenhofen ist inzwischen vier Jahre her. 2019 musste die Veranstaltung wegen Wetterkapriolen abgesagt werden, dann kam Corona. Am Wochenende 9. und 10. Juli aber können die Inchenhofenerinnen und Inchenhofener wieder einmal feiern. Zahlreiche Vereine engagieren sich für das Fest. Es gibt Musik, Unterhaltung und jede Menge Essensangebote.

Am Samstag, 9. Juli, bietet um 17 Uhr Rainer Roos eine Kirchturmführung an. Treffpunkt ist am Kirchturm. Los geht das Fest dann ab 18 Uhr. Für die Kinder ist ein Karussell aufgebaut, sie können basteln, einen Zauberclown bewundern, mit Bauklötzen spielen oder sich schminken lassen. Die Musik an diesem Abend kommt fast ausschließlich aus Inchenhofen. Zunächst spielt "Degibsano" mit Toni, Benni und Hans Weiß sowie Paul Oberndorfer. Ab etwa 19.30 steht die Band "ChrisSolo" auf der Bühne mit Sänger Christoph Freier. Ortsansässige Vereine sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Das Spektrum reicht von Rollbraten über Rahmflecken bis hin zu Grillwürstl, Steaksemmeln und Pommes. Ende ist gegen 2 Uhr.

20 Händler kommen zum St.-Margarethen-Markt am Sonntag nach Inchenhofen

Am Sonntag, 10. Juli, findet ab 10 Uhr der St.-Margarethen-Markt statt. 20 Händlerinnen und Händler bieten eine bunte Palette von Lederwaren, über Süß- und Kinderspielwaren, bis hin zu Socken, Hüten, Kinderkleidung und Geschenkartikeln. Der Motorsägenschnitzer Matthäus Baur lässt sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Ab 11 Uhr gibt es Mittagessen (unter anderem Grillhendl und Pulled Pork), ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Für Musik sorgt der Musikverein Hollenbach/Inchenhofen. Um 14 Uhr wird eine Kirchenführung mit Dekan Stefan Gast angeboten. In der St.-Leonhard-Straße präsentieren die Oldtimerfreunde Leahad eine Traktorenausstellung. Das Fest endet gegen 17 Uhr.

Wegen des Bühnenaufbaus ist die Sainbacher Straße ortsauswärts bereits am Freitag, 8. Juli, ab 8 Uhr komplett gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montagmittag. Die Umleitung erfolgt über die Hagenaustraße. Am Samstag beginnt um 8 Uhr der Aufbau der Stände. Deshalb werden Marktplatz und St.-Leonhard-Straße gesperrt. Ab 15 Uhr gilt die Sperrung auch für Anlieger. Sie dauert bis Sonntag um 22 Uhr. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Die Gemeinde bittet Hofbesitzer der St.-Leonhard-Straße um Verständnis, dass ihre Einfahrten am Samstag ab 12 Uhr teilweise und am Sonntag ab 6 Uhr komplett mit Marktständen zugestellt werden.