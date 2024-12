Kindermette in Inchenhofen

Einige Familien mussten sogar stehen, so groß war der Andrang zur Kinderchristmette in der Wallfahrtskirche Sankt Leonhard in Inchenhofen. Das traditionelle Krippenspiel wurde von den Ministranten der Pfarrei aufgeführt. Einstudiert hatten es mit ihnen Dekan Stefan Gast, Carolin Huber und Bettina Dambuk. Gast wünschte in seiner kurzweiligen Predigt allen die Freude über das Jesuskind und Frieden in den Familien. Unter der Gesamtleitung von Barbara Schnur umrahmten der Kinderchor „Die wilden Kirchenmäuse“ und die Projektband, die eigens dafür zusammengestellt wurde, die Mette mit modernen und fetzigen Liedern. Für alle gab es einen großen Schlussapplaus.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.