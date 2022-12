Kommt ein Solarpark oberhalb der alten Kläranlage in Inchenhofen?

Plus Ein Investor plant auf fünf Hektar eine Photovoltaikanlage. Bei einem Infoabend stellt er das Projekt vor. Was Bürgermeister Schoder besonders interessiert.

Auf einer rund fünf Hektar großen Fläche oberhalb der alten Kläranlage im Süden von Inchenhofen möchte die Ingolstädter Firma Anumar einen Solarpark bauen. Knapp 50 Zuhörerinnen und Zuhörer waren am Freitag zum Informationsabend der Gemeinde gekommen, bei der die Firma ihr Projekt vorstellte. Es ist nicht die erste Anfrage eines Investors, die bei Bürgermeister Toni Schoder auf dem Tisch landete. Ihn interessierte deshalb mehr als nur die Meinung der Bürger zum konkreten Projekt.