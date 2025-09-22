KVW-Ehrenvorsitzender Karl Schießl feierte 85. Geburtstag

Der langjährige Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, Karl Schießl aus Inchenhofen, konnte seinen 85. Geburtstag feiern. Die aktuelle Vorstandschaft ließ es sich nicht nehmen, ihrem Ehrenvorsitzenden persönlich zu gratulieren und ihm ein „vitaminreiches“ Präsent zu überreichen. Dabei wünschten sie ihm vor allem gute Gesundheit, viel Lebensfreude und alles Gute für die kommenden Jahre.

Karl Schießl hat sich über Jahrzehnte hinweg als Mitglied des Vorstands oder als Moderator große Verdienste um die Verkehrssicherheit erworben. Viele Jahre war er als Verkehrserzieher der Polizei tätig und wurde von den Kindern auch nach seiner Pensionierung liebevoll „Herr Schießl“ genannt. Tausende Mädchen und Buben bereitete er in der Jugendverkehrsschule auf den Erwerb des Radlführerscheins vor und legte so den Grundstein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr.

Auch darüber hinaus war der Jubilar in seiner Heimatgemeinde Inchenhofen tief verwurzelt: Als Marktgemeinderat sowie in verschiedenen Vereinen brachte er sich tatkräftig ein. Mit seinem jahrzehntelangen Engagement hat er sich bleibende Anerkennung erworben. Zu den vielen Gratulanten zählten auch Dekan Stefan Gast, Bürgermeister Anton Schoder, Vertreter des Gartenbauvereins, des TSV Inchenhofen, Freunde und Bekannte.

