Marktfest und Margarethenmarkt: Inchenhofen feiert am Wochenende

Feiern unter freiem Himmel und das hoffentlich trocken und ausgelassen: Am Samstagabend, 13. Juli, bietet der Markt Inchenhofen und einige der Ortsvereine den Bürgerinnen und Bürgern und allen Gästen aus der Region ein unterhaltsames und kulinarisches Rahmenprogramm beim Marktfest. Gefeiert wird auf dem Marktplatz und in der St.-Leonhard-Straße im Zentrum von Inchenhofen.

Icon Vergrößern Beim Marktfest am Samstagabend in Inchenhofen ist wieder einiges geboten Foto: Ludolf Karletshofer (Archiv) Icon Schließen Schließen Beim Marktfest am Samstagabend in Inchenhofen ist wieder einiges geboten Foto: Ludolf Karletshofer (Archiv)

Bereits vor der Eröffnung des Marktfestes um 17 Uhr können alle Interessierten unter der Führung von Hans Schweizer den Kirchturm von St. Leonhard besichtigen, bei der man einen herrlichen Blick über das Gemeindegebiet genießen kann. Mit Weinschenke, Bierausschank und Barbetrieb findet man nach der Ersteigung der vielen Stufen eine reichliche Getränkeauswahl und auch für den Hunger ist mit Rollbraten- und Schnitzelsemmeln, Pommes, Rahmflecken und anderen leckeren Speisen beim Fest gut vorgesorgt. Ein Luftballonkünstler liefert neben Kinderschminken, Bastelstation und Kinderkarussell Unterhaltung für die Jüngeren in der Gemeinde. Außerdem sorgt ab 19.30 Uhr die „Fliesendisch Musi“ aus dem Dachauer Hinterland mit zünftiger bayerischer Wirtshausmusik auf der Bühne für Stimmung. Im Anschluss daran heizen die aus Inchenhofen stammenden „Rose Valley Rock’n Rollers“ dem Publikum noch einmal ordentlich ein.

Margarethenmarkt beginnt am Sonntag um 10 Uhr

Für alle, die dann nach dem Ende des Marktfestes gegen 2 Uhr nachts bereits wieder früh aufstehen können, öffnen am Sonntag, 14. Juli, ab 10 Uhr die Fieranten des St.-Margarethen-Marktes ihre Stände, ab 11 Uhr gibt es dann auch einen Mittagstisch mit Telleressen und auch der Kuchenverkauf beginnt. So kann man nach dem Bummel durch den Markt, bei dem es Lederwaren, Handtaschen, Süßwaren, Kinderspielwaren, Gewürze, Schmuck, Outdoorartikel, Lammfelle und vieles mehr zu erwerben gibt, gleich noch das Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen in geselliger Runde am Marktplatz anschließen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt von 11.30 bis 12.30 Uhr der Musikverein Hollenbach-Inchenhofen. Als kulturellen Programmpunkt bietet Dekan Stefan Gast um 14 Uhr für alle Interessierten eine Kirchenführung an. Oder man besichtigt die Oldtimer-Ausstellung in der St.-Leonhard-Straße. Ende der Veranstaltungen ist gegen 17 Uhr.

Sperrungen Am Samstag beginnt um 8 Uhr der Aufbau der Bühne und der Stände. Hier erfolgt eine Sperrung auf dem Marktplatz und in der St.-Leonhard-Straße, wobei Anlieger noch frei sind. Durch den Bühnenaufbau ist auch die Zufahrt zur Sainbacher Straße gesperrt. Ab 15 Uhr werden dann auch der Marktplatz und die St.-Leonhard-Straße komplett gesperrt bis Sonntag, 14. Juli gegen 20 Uhr. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Die Hofbesitzer der St.-Leonhard-Straße werden um Verständnis gebeten, dass ihre Hofeinfahrten am Samstag ab etwa 12 Uhr teilweise und am Marktsonntag 6 Uhr komplett mit Marktständen zugestellt werden. Falls notwendig, wird gebeten, die Fahrzeuge am Vortag bereits außerhalb abzustellen. Wegen des Marktes sind die St.-Leonhard-Straße und die Schulstraße teilweise gesperrt.