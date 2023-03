Lager statt Schweine: Gemeinderat Inchenhofen stimmt Bebauungsplan zu

Der Weg für eine Nutzungsänderung in einem landwirtschaftlichen Betrieb ist frei: Der Gemeinderat erlaubt Lager- und Garagennutzung - unter mehreren Bedingungen.

Mit dem Bebauungsplan "Sondergebiet Ende Walchshofener Weg" schafft der Gemeinderat die Voraussetzungen, damit in bestehenden Ställen und Hallen eines landwirtschaftlichen Betriebes Lagerabteilungen entstehen können. Bereits in der Sitzung im Juni vergangenen Jahres hatte das Gremium die Nutzungsänderung behandelt und beschlossen, dass nur eine Lager- und Garagennutzung erlaubt ist. Ein Drittel der Fläche darf als gewerbliches Lager genutzt werden, eine Hobbynutzung oder produzierendes Gewerbe schloss der Gemeinderat aus.

Planer: Änderungen im Verkehr sind gebietsverträglich

Die laut Stellplatzsatzung erforderlichen 36 Stellplätze sind auf dem Gelände ausgewiesen. Offen war die Frage, wie die Verkehrsanbindung gelöst wird. Planer Hans Brugger informierte den Gemeinderat über das Ergebnis eines Verkehrsgutachtens. Das Gutachten prognostizierte für 2035 für die Aichacher Straße einen Durchschnitt von täglich rund 4200 Fahrzeugen. Für die Anbindung an das Sondergebiet über die Straße In der Au ergab sich eine Verkehrsstärke von rund 400 und für den Wirtschaftsweg lediglich 90 Fahrzeuge pro Tag. Das Fazit des Gutachtens fasste Brugger zusammen: "Das durch die allgemeine Verkehrsentwicklung und die geänderte Nutzung der Fläche zu erwartende Verkehrsaufkommen ist als gebietsverträglich einzustufen." Die Straße In der Au und der Wirtschaftsweg seien ausreichend dimensioniert.

Fragen wie der Unterhalt der Feldwege, nach denen sich Robert Müller erkundigt hatte, müssten noch geklärt werden, teilte Brugger mit. Bis auf Martin Arzberger stimmten alle Gemeinderäte dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan und der Änderung des Flächennutzungsplans zu. Arzberger begründete seine Ablehnung damit, dass er eine Umwidmung von landwirtschaftlichen Gebäuden generell nicht gutheiße.

Weitere Themen aus dem Gemeinderat Inchenhofen

Schöffen gemeldet Sechs Inchenhofener haben sich bei der Gemeinde als Schöffen beworben: Walter Freier, Heinz Krosch , Anja Dohnt , Thomas Fischer , Sandra Mühlpointner, Josef Geisenhofer . Der Gemeinderat stimmte der Schöffenliste zu.

Sechs Inchenhofener haben sich bei der Gemeinde als Schöffen beworben: Walter Freier, , , , Sandra Mühlpointner, . Der Gemeinderat stimmte der Schöffenliste zu. Basketballkörbe für Schule Die Gemeinde kommt dem Wunsch der Grundschüler nach und stellt, sobald es die Witterung zulässt, am Hartplatz bei der Turnhalle schon vorhandene mobile Basketballkörbe auf.

Lesen Sie dazu auch