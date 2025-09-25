Leahada pilgern zu Fuß zum Kreuzfest nach Scheyern

Zum Kreuzfest nach Scheyern machten sich um sieben Uhr morgens 32 Fußwallfahrer aus Inchenhofen mit dem Wallfahrtssegen von Dekan Stefan Gast auf den Weg. Bei wunderbarem Wetter und einer herrlichen Landschaft konnte man im Gebet und Gesang den Alltag hinter sich lassen. „Pilger der Hoffnung“ so das Logo des Heiligen Jahres 2025. „Wir sind auch dabei“, so einige Wallfahrer.

Eine kurze Pause legte die Gruppe in Unterweilenbach bei Aresing ein, wo sie von Familie Mair mit Getränken und Kaffee versorgt wurde. Die Wallfahrer bedankten sich mit einen gesungenen „Vater unser“. Weiter ging es mit einem Schweigemarsch durch die hügelige und mit Wald bewachsene Landschaft. Jeder konnte in sich gehen und abschalten. Pünktlich um 15 Uhr erreichte die Gruppe, angeführt vom Kreuzträger Michael Rigl und Vorbeter Robert Müller, Scheyern. Abt Markus Eller empfing die Pilger und legte jedem die heilige Kreuz Reliquie auf. Anschließend feierte er zusammen mit Dekan Stefan Gast in der Basilika die Wallfahrtsmesse.

Viele Leahada waren mit dem Radl oder Auto nach Scheyern gekommen, sodass die Kirche gut gefüllt war. Drei Jubelpaare aus der Pfarrei waren ebenfalls gekommen. 50 Jahr Ehe, also ihre Goldene Hochzeit, feierten Doris und Hans Stadler, Maria und Erwin Mayr sowie Irmgard und Rudolf Schweizer. So fand wieder ein schöner Wallfahrtstag mit vielen Eindrücken und einer Einkehr im Biergarten ein schönes geselliges Ende.

