Lebenshilfe besucht die Feuerwehr Inchenhofen

Der Club der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Aichach-Friedberg unternahm einen spannenden Ausflug zur Feuerwehr Inchenhofen. Die Besucherinnen und Besucher starteten mit einer Führung durch das Feuerwehrhaus. Nach einem abwechslungsreichen Programm stärkten sich die Teilnehmer mit kühlen Getränken und leckeren Bratwurstsemmeln. Danach konnte in Kleingruppen eine Fahrt im Feuerwehrauto gemacht werden. Außerdem wurde die Ausstattung eines Feuerwehrfahrzeugs vorgestellt – ein echtes Highlight für viele Gäste. Zum Abschluss des erlebnisreichen Tages durften alle noch eine spektakuläre Übung beobachten. Ein herzlicher Dank gilt den engagierten Feuerwehrleuten aus Inchenhofen, den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für diesen besonderen Tag voller Freude, Lernen und Gemeinschaft.

