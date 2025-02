Luis Löser ist der beste Vorleser an der Grundschule Inchenhofen

Für den Lesewettbewerb der Grundschule Inchenhofen hatten alle Viertklässler eine Passage aus einem selbst gewählten Buch vorbereitet und diesen in ihren Klassen vorgetragen. Die besten Leserinnen und Leser kamen in die Endrunde. Ben Bitzl, Paul Karletshofer, Luis Löser und Lisa Huber machten es der Jury nicht leicht. Zuerst mussten alle ihren vorbereiteten Text vortragen und anschließend zwei Minuten aus einer fremden Geschichte möglichst flüssig und sinnbetont vorlesen. Am Ende überzeugte Luis mit seinem lebendigen Vortrag aus „Luis und die Aliens“ von Anna Madouche und mit einer Passage aus dem für ihn unbekannten Buch „Willkommen bei den Grauses – wer ist schon normal?“ von Sabine Bohlmann die Jury. Nun darf er die Schule beim Zwischenentscheid in der Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach vertreten.

