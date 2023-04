Ministerpräsident Söder kommt zum Leonhardiritt nach Inchenhofen

Bis zum Leonhardiritt in Inchenhofen Anfang November ist es noch eine ganze Weile hin. Doch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sein Kommen bereits angekündigt.

Immer wieder zieht es auch Politprominenz nach Inchenhofen zum Leonhardiritt. Obwohl es bis zum 5. November noch einige Monate hin ist, hat in diesem Jahr etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) bereits sein Kommen angekündigt. Das teilte der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko (CSU) mit. Es ist nicht der erste Besuch Söders in Inchenhofen. Auch 2016 – damals noch als Finanz- und Heimatminister – war er bereits vor Ort. Der Leonhardiritt startet um 13.30 Uhr. Am Vormittag findet zudem ein Pontifikalamt mit Bischof Bertram Meier aus Augsburg statt. Im vergangenen Jahr kamen rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Bayerns ältestem Leonhardiritt nach Inchenhofen. (AZ)