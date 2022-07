Regensburger Domspatzen singen in der Wallfahrtskirche St. Leonhard

Plus Der Knabenchor der Regensburger Domspatzen gibt ein überwältigendes Konzert in der Inchenhofener Wallfahrtskirche. Das Gastspiel organisiert ein Oberbernbacher.

Eine prächtige Kulisse bot die Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen für den Chor der Regensburger Domspatzen am Samstagabend. Unter der Leitung von Kathrin Giehl begeisterten die etwa 55 Knaben und jungen Männer die Zuhörer und Zuhörerinnen mit ihrem überwältigenden Gesang.