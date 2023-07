Inchenhofen

Risse, Statikprobleme, alte Rohre: Kanalnetz muss dringend saniert werden

Das Kanal- und Wassernetz in Inchenhofen ist in keinem guten Zustand und muss für viel Geld saniert werden.

Plus Knapp sieben Millionen Euro kostet die Sanierung des Kanal- und Wassernetzes in Inchenhofen. Der Gemeinderat beschloss eine erste Maßnahme und die Umlage der Kosten.

Fast sieben Millionen Euro muss die Gemeinde Inchenhofen in den nächsten Jahren in die Sanierung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes im Hauptort und in den Ortsteilen investieren. Als ersten Schritt beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag den Neubau von Kanal und Wasserleitung in der südlichen Pöttmeser Straße in Inchenhofen. Umgelegt werden sollen die Kosten über die Gebühren.

Kanalnetz in Inchenhofen zeigt Risse und Statikprobleme

Die Videobefahrung des Kanalnetzes hat einige Schäden ans Licht gebracht. Die Kamera zeichnete unter anderem Risse in den Rohren oder Statikprobleme auf. Vor allem sind an vielen Stellen in der Gemeinde alte sogenannte Betonspitzmuffenrohre ohne Dichtungen verlegt, wie sie in den 1960er und 70er-Jahren üblich waren. Ebenfalls üblich war damals, mit Hammer und Meißel Löcher in die Betonrohre zu schlagen, um die Kanalrohre aus den Grundstücken anzuschließen. In der Sitzung stellte das Ingenieurbüro Mayr die Bewertung des baulichen und hydraulischen Zustands der Kanäle vor. Während zum Beispiel in Unterbachern fast 70 Prozent im roten Bereich war, wo etwas getan werden muss, überwog in Oberbachern oder Ingstetten der grüne Bereich.

