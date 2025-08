Ritter, Gaukler, Zirkuszauber

An den historischen Markttagen in Inchenhofen zeigte der Hofberg-Freilichttheaterverein aus Schiltberg, welche Talente in ihm stecken. Im dazu extra errichteten, imposanten Ritterlager zeigten tapfere Recken, fesche Edeldamen, Bogenschützinnen und so manches Gesindel, wie man sich das Leben im Mittelalter vorzustellen hat. Das Essen wurde – ganz im Sinne des vorigen Jahrtausends – über dem Feuer zubereitet, und geschlafen wurde trotz der schlechten Wetterbedingungen mit Gewitter und teilweise Starkregen in den Ritterzelten. Auch die Hofbergjugend zeigte die extra für Inchenhofen einstudierten Zirkusnummern, die seit März wöchentlich fleißig geprobt wurden, die Zuschauer waren begeistert und spendeten heftigen Applaus. Mit dem großen Festumzug am Sonntag, an dem sich rund 35 Mitglieder beteiligten, konnte sich der Verein gut präsentieren und wurde von allen Seiten lautstark bejubelt.

