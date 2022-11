Inchenhofen

Rund 5000 Menschen bewundern den ersten Leonhardiritt seit zwei Jahren

Prächtige Pferde zogen die 16 Festwagen beim Leonhardiritt in Inchenhofen.

Plus 200 Rösser und 16 Festwagen beeindrucken beim Leonhardiritt in Inchenhofen das Publikum. Ein Unfall wirft jedoch einen Schatten auf die Veranstaltung.

Von Gerlinde Drexler

Der Andrang ist groß beim Leonhardiritt in Inchenhofen. Nach zwei Jahren Pause findet er am Sonntag das erste Mal wieder statt. Rund 5000 Besucherinnen und Besucher haben sich den Umzug angesehen, schätzen Polizei und das Leonhardikomitee als Veranstalter. Für viele aus dem Publikum sind gerade die Tradition und das Brauchtum der Grund, weshalb sie nach „Leahad“ gekommen sind. Andere wollen die prachtvoll geschmückten Pferde sehen. Rund 200 Rösser sind bei dem Umzug dabei. Zwei dieser Pferde verursachen am Ende des Leonhardiritts einen Unfall und werfen einen Schatten auf die zuvor reibungslose und beeindruckende Veranstaltung.

