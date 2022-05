Hubschrauber fliegen tonnenschwere Strommasten aus Wald bei Sainbach

Plus Im Inchenhofener Ortsteil Sainbach kam es zu einem außergewöhnlichen Einsatz mit einem großen Helikopter. Er transportierte zwei tonnenschwere Strommasten aus dem Wald.

Zu einem ungewöhnlichen Hubschraubereinsatz kam es vergangene Woche im Inchenhofener Ortsteil Sainbach. Dabei wurden in einem etwa anderthalbstündigen Einsatz zwei etwa 45 Meter hohe Strommasten per Helikopter aus dem Wald herausgehoben.