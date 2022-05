Inchenhofen-Sainbach

06:30 Uhr

Bürger ärgern sich über Stau im Nadelöhr an der Wallfahrtskirche Inchenhofen

Die Verkehrsführung an der Wallfahrtskirche in Inchenhofen kritisierte ein Bürger in Sainbach.

Plus Auf der Bürgerversammlung in Sainbach gibt es Kritik an der Situation in der Inchenhofener Mitte. Viele der rund 40 Anwesenden ärgert aber etwas anderes.

Von Gerlinde Drexler

Das Nadelöhr an der Kirche in Inchenhofen oder die öffentliche Busanbindung für Schulkinder waren zwei der Themen, die auf der Bürgerversammlung im Ortsteil Sainbach am Montag zur Sprache kamen. Gleich mehrere der rund 40 Besucherinnen und Besucher ärgerten sich über manche Hundebesitzer, wie Bürgermeister Toni Schoder auf Nachfrage der Redaktion mitteilte.

