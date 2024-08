Sekundenschlaf: Autofahrerin gerät auf die Gegenfahrbahn

Eine 63-jährige Autofahrerin ist auf der Kreisstraße AIC1 wohl am Steuer eingeschlafen und über die Gegenfahrbahn von der Straße abgekommen. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte einen Zusammenstoß verhindern, berichtet die Polizei.

Die Frau war am Donnerstag gegen 15.10 Uhr von Inchenhofen kommend in Richtung Pöttmes unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, geriet sie kurz hinter der Abzweigung nach Ainertshofen auf die Gegenfahrbahn, überquerte den Radweg und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Autofahrer weicht in Grünstreifen aus

Der entgegenkommende Autofahrer erkannte die Situation rechtzeitig und wich noch in den Grünstreifen aus. Dadurch konnte er einen Frontalzusammenstoß knapp vermeiden, berichtet die Polizei. Zeugen, die hinter der Unfallverursacherin fuhren, hätten den Hergang bestätigt. Nach Angaben der Polizei ist davon auszugehen, dass die Fahrerin am Steuer eingeschlafen ist. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (hop)