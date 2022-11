"Sterbelieder fürs Leben" erklingen in Inchenhofen

Der Musiker Josef Brustmann hat Gedichte zum Thema Sterben vertont. Sie sind bei einem Konzert zu Ehren des St.-Afra-Hospizes in Inchenhofen zu hören.

Er selbst nennt sie "Sterbelieder fürs Leben". Wie sich das gleichnamige Projekt von Musiker und Lyriker Josef Brustmann anhört, können Interessierte bei einem Konzert in der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen erfahren. Es findet am Sonntag, 13. November, statt. Mit von der Partie ist auch Schauspielerin und Kabarettistin Marianne Sägebrecht.

Brustmann schreibt zu seinem Projekt: "Lange lässt sich der Tod aus dem Leben verdrängen. Dann sterben plötzlich Vater und Mutter, ein Neffe ertrinkt mit nur 20 Jahren, und aus ist es mit dem Unendlichkeitsgefühl. Bei allem, was aus Träumen, Fantasien und anderen Welten zu uns herüberwinkt, scheint der Tod nur etwas Schlimmes für die Zurückgebliebenen zu sein. Wir, die wir den Verlust spüren, bedürfen des Trostes der Dichter und Sänger."

Marianne Sägebrecht liest und singt in Inchenhofen

Dafür hat Brustmann schöne und trostreiche Gedichte und Sterbelieder von Rainer Maria Rilke, Heinrich Heine, Georg Trakl, Joseph von Eichendorff, Werner Bergengruen, Clemens von Brentano, Johannes Bobrowski, Peter Maiwald und Robert Gernhardt vertont und für ein Hörbuch selbst gesungen.

Beim Konzert in Inchenhofen liest Marianne Sägebrecht die Texte und singt ebenfalls. Zusammen mit dem Saxofonisten und Klarinettisten Andy Arnold kommen Brustmann und Sägebrecht am 13. November um 16 Uhr mit den "Sterbeliedern" nach Inchenhofen. Die Organisatoren sind der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach und der Lions-Club Schrobenhausen-Aichach, die das Konzert zu Ehren des St.-Afra-Hospizes veranstalten, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert.

