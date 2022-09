Traktor kracht bei Ingstetten in Auto: Hunderte Liter Diesel laufen aus

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße AIC1 an der Abzweigung nach Ingstetten stößt ein Traktorgespann mit einem Auto zusammen. Mehrere hundert Liter Diesel laufen aus.

Ein Traktorgespann und ein Auto sind auf der Kreisstraße AIC1 zwischen Inchenhofen und Pöttmes an der Abzweigung in Richtung des Inchenhofener Ortsteils Ingstetten zusammengestoßen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 11.15 Uhr.

Der 54-jährige Traktorfahrer war auf der Gemeindeverbindungsstraße von Ingstetten her in östlicher Richtung unterwegs. Nach Polizeiangaben übersah er beim Einbiegen auf die Kreisstraße den von rechts kommenden Wagen einer 37-Jährigen, die Vorfahrt gehabt hätte.

Unfall auf Kreisstraße AIC1: Traktorfahrer zieht sich Kopfplatzwunde zu

Es kam zum Zusammenstoß. Der Traktorfahrer zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Aus dem defekten Tank seines Traktors liefen circa 300 bis 400 Liter Diesel auf die Straße und die angrenzenden Straßenränder. Das Erdreich musste zum Teil abgetragen und ausgetauscht werden.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Pöttmes und Schnellmannskreuth mit diversen Verkehrsmaßnahmen betraut. Zudem befanden sich Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes und des Kreisbauhofs vor Ort. Der Sachschaden am Traktor und am Auto wird auf 8000 Euro geschätzt. (nsi)