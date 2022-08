Inchenhofen

vor 48 Min.

Unbekannte Diebe stehlen Ortsschild von Inchenhofen

In Inchenhofen haben Diebe das Ortsschild am Ortsausgang in Richtung Pöttmes gestohlen. Der Fall erinnert an ähnliche Diebstähle in den vergangenen Monaten.

Unbekannte Diebe haben das Ortsschild von Inchenhofen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Diebstahl zwischen Freitag, 19. August, und Samstag, 27. August. Polizei Aichach bittet Zeugen um Hinweise auf den oder die Diebe Das geklaute Ortseingangs- beziehungsweise Ortsausgangsschild der Marktgemeinde Inchenhofen stand ursprünglich am Ortseingang in Fahrtrichtung Pöttmes. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise auf den oder die unbekannten Täter unter Telefon 08251/8989-0. Immer wieder sind in den vergangenen Monaten im Raum Aichach und in umliegenden Gemeinden Ortstafeln gestohlen worden. Von Januar bis Mitte Mai verschwanden allein im Gebiet der Stadt Aichach acht Ortstafeln. Die Stadt erstattete Anzeige bei der Polizei. Auch in Aichach werden in diesem Jahr immer wieder Ortsschilder gestohlen Dass ab und an ein Ortsschild gestohlen wurde, kam in Aichach in der Vergangenheit dem Ordnungsamt zufolge immer wieder einmal vor. Doch in diesem Jahr verschwand phasenweise nahezu wöchentlich eines. Der Hintergrund für die Diebstähle, die verschiedene Stadtteile betrafen, blieb unklar. Die Polizei ging damals nicht davon aus, dass alle Taten vom selben Täter verübt wurden. Schaden durch gestohlene Ortsschilder ist beträchtlich Der Schaden durch gestohlene Ortsschilder ist beträchtlich. Für jedes entfernte Ortsschild muss ein neues bestellt werden. Das reine Schild kostet nach damaligen Angaben des Aichacher Ordnungsamtes etwa 450 Euro ohne Befestigungsmaterial und Arbeitszeit. Wenn das ganze Rohr samt Rahmen und Schild neu beschafft werden muss, liegen die Kosten bei knapp 1000 Euro. (nsi, ull) Lesen Sie dazu auch Kühbach-Paar/Baar Baar oder Paar? Unbekannter vertauscht zwei Ortschilder

Themen folgen