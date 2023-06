Inchenhofen

Unbekannte stehlen Kupfergitter von der Aussegnungshalle

Zwei Schneefanggitter aus Kupfer wurden von der Aussegnungshalle am Inchenhofener Friedhof gestohlen.

Von der Aussegnungshalle am Inchenhofener Friedhof wurden zwei Schneefanggitter abmontiert. Der Diebstahl erinnert an einen Vorfall in Schorn.

Zwei Schneefanggitter wurden von der Aussegnungshalle am Friedhof in Inchenhofen entwendet. Das berichtet die Aichacher Polizei. Der Diebstahl der jeweils zwölf Meter langen Kupfergitter durch eine unbekannte Person oder mehrere wurde im Laufe des Donnerstags bemerkt. Die genaue Tatzeit ist zum momentanen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht bekannt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. In Schorn wurden auch Regenrohre gestohlen Der Diebstahl erinnert an einen Vorfall im Pöttmeser Ortsteil Schorn. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen ist laut Polizei nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In Schorn entwendeten unbekannte Personen am Wochenende vom 5. bis 8. Mai etwa fünf Meter Regenfallrohre sowie zirka zehn Meter Schneefanggitter von der Kirche St. Magnus. Laut Polizei ist davon auszugehen, dass die Täter mittels einer Leiter auf das Dach der Kirche gelangt sind, um dort die Schneefanggitter abschrauben zu können. Der Diebstahlschaden in Schorn belief sich laut ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. (bac, jca)

